Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Série vloupání do chat

České Budějovice - Starší muž má pravděpodobně na svědomí vloupání do několika rekreačních objektů nad řekou Vltavou.

Boršovští policisté ve spolupráci s českobudějovickými kynology, objasnili sérii vloupání do rekreačních objektů u řeky Vltavy. V prvním březnovém týdnu byly oznámeny vloupání do chat v katastru obce Záhorčice, kdy neznámý pachatel vnikl do nejméně osmi chat, kde vše prohledal a zcizil některé věci, které nalezl.

Na místě provedli uvedení policisté dokladné ohledání místa činu, kdy se jim podařilo zajistit stopy, které zde po sobě pachatel zanechal. Jejich kolegové z Oddělení služební kynologie propátrali okolí, kde jejich „čtyřnozí parťáci“ zachytili pachové stopy, jenž byly následně zaslány k vyhodnocení na speciální středisko MPI. Pachové a trasologické stopy byly vyhodnoceny na Odboru kriminalistických a technických expertíz, kdy byl zjištěno, že jsou zcela totožné.

Další operativní šetření strážců zákona se podařilo prokázat, že podezřelým z uvedených „vloupaček“ je pravděpodobně 54 letý muž z Českobudějovicka. Ten se posléze k činu doznal.

Za své protiprávní jednání si muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů Krádež, Poškození cizí věci a Porušování domovní svobody.

Vzhledem k tomu, že je věc šetřena formou zkráceného přípravného řízení, lze předpokládat, že během dvou týdnů stane popsaný muž před soudcem okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

10. května 2018

