Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Série krádeží vloupáním objasněna

MLADOBOLESLAVSKO- Zloději hrozí tři roky za mřížemi.

Díky výborné operativní činnosti se mladoboleslavským kriminalistům podařilo po dvouměsíční usilovné práci odhalit a zadržet pachatele sériové majetkové trestné činnosti. Dne 7. srpna 2018 tak kriminalisté sdělili třiadvacetiletému muži z Mladé Boleslavi obvinění ze spáchání přečinů Krádež, Porušování domovní svobody, Poškození cizí věci a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž se od poloviny června tohoto roku do doby zadržení začátkem srpna 2018, opakovaně vloupával do různých objektů i do osobního vozidla na území města Mladá Boleslav. Minimálně v sedmi případech odcizil celou řadu hodnotných movitých věcí jako například příruční trezor s finanční hotovostí více než 10 tisíc korun, jízdní kolo, elektroniku různého druhu a elektrické nářadí. Kradl i tašky a peněženky s osobními doklady, mobilními telefony, platebními kartami a finanční hotovostí a z vytipovaných objektů odnášel různé vybavení. Poškozeným majitelům způsobil značnou škodu na poškození a odcizení v celkové výši téměř 70 tisíc korun.

Obviněný muž byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost v minulosti již odsouzen. V případě prokázání viny mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

8. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+