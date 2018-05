Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Seniorům pachatelé odcizili úspory

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté po pachatelích pátrají

Havlíčkobrodští kriminalisté prověřují dva případy krádeží finanční hotovosti, při nichž se obětmi stali senioři. Dosud neznámí pachatelé na konci minulého týdne vnikli pod smyšlenými historkami vrácení přeplatku za energie a uzavření pojištění do dvou domů na Havlíčkobrodsku, odkud v obou případech odcizili větší finanční obnos.

K prvnímu z případů došlo ve čtvrtek 24. května v obci Štoky. Neznámý muž kolem půl desáté ráno zazvonil na zvonek jednoho z domů, kde žije čtyřiaosmdesátiletá žena. Tu oslovil pod záminkou vrácení peněz za elektřinu, a dostal se do vnitřních prostorů domu, kde po ženě požadoval vrátit na pěti tisícovou bankovku částku dva tisíce korun. Seniorka tedy odešla do další místnosti v domě, kde měla uloženou finanční hotovost. V tu dobu do domu přišla neznámá žena, která se seniorkou začala komunikovat. Této chvíle využil muž a uloženou finanční hotovost odcizil. Jednalo se o muže ve věku mezi čtyřiceti a padesáti lety, vyšší a silnější postavy, měl krátké tmavé vlasy a na sobě měl světlou bundu s dlouhým rukávem. Žena byla menší silnější postavy, tmavší pleti.

K dalšímu případu došlo v pátek 25. května krátce před polednem v Chotěboři. Osmaosmdesátiletou ženu v místě jejího bydliště oslovila neznámá žena, která jí nabízela pojištění. Žena byla ve věku kolem padesáti let, silnější postavy, vysoká přibližně 170 centimetrů, na sobě měla květované šaty a na hlavě bílý šátek. Žena se pod záminkou uzavření pojištění dostala až do vnitřních prostorů domu. V době, kdy se seniorkou komunikovala, vnikl do jedné z místností neznámý muž, odkud odcizil větší finanční obnos.

Přivolaní policisté místo činu ohledali, zajistili stopy, provedli šetření a vše zadokumentovali. V případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Případ nadále prověřují a po pachatelích pátrají.

V souvislosti s těmito případy by policisté chtěli apelovat na seniory, aby byli obezřetnější ve vztahu k cizím osobám. V žádném případě by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. Dále by senioři neměli cizí osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu dbát na uzamčení dveří, a to i v případě, pohybují-li se třeba jenom na zahradě u domu. Senioři by neměli nikomu neznámému dávat finanční hotovost a podepisovat jakékoliv smlouvy bez toho, aby si je před tím v klidu přečetli, promysleli nebo se o nich poradili se svými příbuznými.

Pachatelé této trestné činnosti bývají dobře připravení, na nečekané situace dokáží rychle reagovat, na první pohled nevzbuzují žádné podezření, naopak mají příjemné vystupování, jsou velmi komunikativní a s člověkem umí obratně manipulovat. Historky, pod kterými se dokáží vloudit do domů, mají velmi dobře připravené a jejich cílem je odlákat pozornost a v nestřeženém okamžiku odcizit úspory, které mají senioři ve většině případů uschované doma. Sebelepší úkryt peněz nebo dalších cenných věcí dokáží během chvilky odhalit, odcizit a ihned z domu zmizet. Používají smyšlené příběhy, jako je doručení přeplatků za energie a poskytnuté služby, vyplacení různých výher nebo sociálních dávek, kontrola energetických zařízení a spotřebičů a další podobné historky. Energetické a plynárenské společnosti o přeplatcích za poskytnuté služby své zákazníky dopředu informují. Žádné přeplatky nikdy nepředávají zástupci energetických společností v hotovosti v místě bydliště.

Dalším důležitým pravidlem by mělo být nebát se při prvním podezření, že se do bytu nebo rodinného domku chce pod nějakou záminkou vloudit cizí osoba, ihned informovat policii na lince tísňového volání – 158.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

28. května 2018

