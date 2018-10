Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Senior přišel o své úspory

RYCHNOVSKO - Stal se zřejmě obětí podvodníků

Komisař z oddělení obecné kriminality územního odboru Rychnov nad Kněžnou zahájil včera úkony trestního řízení pro přečiny krádež a porušování domovní svobody, ze kterých je podezřelá dosud neznámá dvojice pachatelů.



Případ oznámil včera dopoledne na tísňovou linku policie senior, který uvedl, že se stal zřejmě obětí podvodníků, kteří jej okradli. Na místo události byla proto okamžitě vyslána policejní hlídka, která zkontaktovala poškozeného a jejímž úkolem bylo zjistit, jak k celé události došlo. Devětaosmdesátiletý poškozený muž z Rychnovska policistům sdělil, že si téhož dne při cestě na nákup všiml v nedalekém sousedství zaparkovaného neznámého osobního vozidla, ze kterého na něj mával nějaký muž. Když přišel blíž, začala mu nabízet spolujezdkyně z vozidla k prodeji prý krásné věci, které vypadaly jako hodinky. Když senior vytáhl peněženku, vzala mu ji z ruky a odcizila mu z ní finanční hotovost ve výši 1600 korun. Poté mu prý dále nabídla vrtačku, ale pod podmínkou, že k prodeji dojde v bydlišti seniora. Důvěřivý senior je proto navedl směrem ke svému domovu, kam neznámá dvojice za chvíli přijela. Z vozidla poté vystoupil neznámý muž, který se vloudil k seniorovi do domu a následně i do kuchyně i přesto, že mu bylo výslovně řečeno, aby počkal venku. Zde položil na stůl parfém a hodinky a požadoval přitom 1 tisíc korun za slibovanou vrtačku. Ve chvíli, kdy senior otevřel zásuvku se svými úsporami, měl mu neznámý pachatel odtud odcizit dvě peněženky s finanční hotovostí v celkové výši 83.000 korun.



Na místo byla proto přivolána výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování z Rychnova nad Kněžnou, provedeno ohledání místa činu a zajištěny stopy. V současné době probíhá intenzivní prověřování celého případu. Za uvedené jednání hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na pět let.



por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 11. 10. 2018 ve 14:30

