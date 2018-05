Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sebrali mu peníze a telefon

CHOMUTOV - Soud poslal muže do vazby, Vyhrožoval.....

Peníze a telefon

Kriminalisté obvinili z loupeže dva muže z Chomutova ve věku 26 let. Minulou sobotu v odpoledních hodinách před domem v Jirkovské ulici měli fyzicky zaútočit na poškozeného. Během napadení mu ze zadní kapsy u kalhot odcizili hotovost ve výši 10 tisíc korun a mobilní telefon. I když s lupem z místa utekli, policisté je během několika dní zadrželi. Obvinění z loupeže si oba převzali a po nezbytných úkonech skončili v policejní cele. Na státní zastupitelství byl doručen návrh na jejich vzetí do vazby. Na příkaz soudce byli následně oba dopraveni do vazební věznice v Litoměřicích, vyšetřování nadále pokračuje.

Vyhrožoval

Policejní hlídka zasahovala v pondělí v nočních hodinách v Tovární ulici. 57letý muž měl rušit noční klid tím způsobem, že opakovaně vykřikoval výhrůžky na adresu poškozené, která v té době v domě spala. Zároveň ženu i vulgárně urážel. Po příjezdu policie byl zadržen a převezen na útvar. Jeho jednání chomutovští policisté vyhodnotili jako trestný čin výtržnictví.

S kabelkou utekl

Včera v odpoledních hodinách přišel do domu v Chomutovské ulici v Kadani 27letý místní obyvatel. Bez souhlasu majitele měl vniknout do bytové jednotky poškozeného a tam z předsíně sebral odloženou dámskou kabelku. Z místa ihned utekl. Po cestě odcizil z peněženky hotovost, zbytek věcí pak odhodil na schodech. Škoda byla vyčíslena na 2200 korun. Uvedené jednání policisté z Kadaně vyšetřují jako porušování domovní svobody.

Pěstí do dveří

Jednání 27letého muže z Chomutova vyšetřují policisté. V pondělí ráno přišel do ulice Karla Buriana. Rukou měl udeřit do skleněné výplně vchodových dveří a tyto poškodil. Společenství vlastníků jednotek tímto jednáním způsobil škodu přesahující 5 tisíc korun. Policisté muži sdělili podezření z trestného činu poškození cizí věci.

24 května 2018

nprap. Marie PIVKOVÁ

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Chomutov

tel. 974 433 207

mob. 724 189 729

e-mail: krpulk.kr.pis.cv@pcr.cv

