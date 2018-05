Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Se studenty o alkoholu i drogách

CHRUDIM- Dopoledne na „strojárně“.

ilustrační fotoČtvrteční dopoledne patřilo alkoholu. S kolegou jsme zašli mezi studenty prvních ročníků na Strojní průmyslové škole v Chrudimi.

Dnešní téma bylo aktuální pro věk posluchačů. Alkohol u dětí a mládeže a návykové látky. Se studenty jsme rozebrali co vlastně alkohol je, rozdíly mezi alkoholickými a nealkoholickými nápoji. Co může způsobit a k čemu vést, ochutnávání, opíjení v dětském věku a době dospívání. I když ve třídě neměl ještě nikdo řidičský průkaz, na jízdním kole jezdí každý. Vysvětlili jsme si, že pokud jedou na kole, jsou řidiči nemotorových vozidel a platí stejná pravidla jako u řidičů vozidel. Alkohol nepatří ani za řídítka jízdního kola. Poslechli si, čemu se vystavují, pokud by na kole jeli pod vlivem alkoholu. Zabrousili jsme i k drogám. Pár rukou se zvedlo, že mají nějakou zkušenost s drogami. Studenti zjistili, že nelze být uživatelem drog a neporušovat zákon.

17. května 2018

prap. Renata Štěpánková

