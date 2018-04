Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

S vozidlem skončil v náletových dřevinách

JIČÍNSKO – Řidič utrpěl lehké zranění.

V pondělí 9. dubna krátce před dvaadvacátou hodinou došlo na silnici I. třídy číslo 16 v katastrálním území obce Lužany k dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič motorového vozidla Honda Civic jedoucí ve směru od Kumburského Újezda na Úlibice, v kopci zvaný Babák, zřejmě nepřizpůsobil rychlost svého vozidla a při nájezdu do levotočivé zatáčky dostal smyk. Tento již nevyrovnal a s vozidlem vyjel vlevo mimo silnici, kde narazil do břehu. Následkem toho se vozidlo několikrát přetočilo přes náletové dřeviny, kdy tímto dále došlo k poražení svislé dopravní značky. Při dopravní nehodě utrpěl řidič lehké zranění, které si vyžádalo převoz do Oblastní nemocnice v Jičíně. Vliv alkoholu policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Celková škoda je předběžně vyčíslena na hodnotu přesahující 45 tisíc korun.

nprap. Aleš Brendl

10. dubna 2018; 13:15

vytisknout e-mailem Google+