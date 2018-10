Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

S věcmi asi nestačil odejít

BRNO VENKOV: Zloděj byl asi v noci na sběrném dvoře vyrušen.

Opravdu zvláštně se choval zatím neznámý pachatel, který se v noci v Bílovicích nad Svitavou dostal po překonání plotu na tamní sběrný dvůr. Do poblíž zaparkovaného osobního automobilu Škoda si připravil k odvozu použité dřevotřískové desky a manipulační kolečko k přívěsu. Další věci, jako dřevotřískové desky, žebřík, použitou tiskárnu a další opotřebované věci, pak měl nachystané k odnosu v areálu dvora. Jenže byl asi vyrušen a musel zmizet. Ani v pozdější době nedostal odvahu a s automobilem i s lupem odjet. Pokud by s připravenými věcmi odešel, způsobil by škodu asi za pět tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 10. října 2018

