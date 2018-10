Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S třemi zákazy překročil povolenou rychlost

JABLONEC NAD NISOU - Muž, který v pátek ve městě překročil povolenou rychlost, usedl za volant se třemi zákazy řízení.

Minulý týden v pátek odpoledne dopravní policisté z Oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje kontrolovali v Jablonci nad Nisou v ulici Mostecká řidiče, který při řízení vozidla Škoda Octavia překročil povolenou rychlost. Touto kontrolu zjistili, že tento 43letý muž má v současné době vysloveny již tři zákazy řízení motorových vozidel, a to Magistrátem města Liberce do ledna příštího roku, Magistrátem hlavního města Prahy do července příštího roku a Okresním soudem Praha – východ do října následujícího roku. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



8. 10. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

