Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

S příkladem vzorného chování se poslední srpnový den setkali sázavští policisté. Pětapadesátiletá žena jim odevzdala nalezenou peněženku, ve které bylo více než 15 tisíc korun

BENEŠOVSKO – Správný postup, jak si počínat při nálezu cizí věci, by přitom měl mít na paměti úplně každý. Neznalost zákona totiž neomlouvá, a pokud nebudeme respektovat určitá pravidla, vystavujeme se i riziku případného trestního stíhání.

Případ nálezu cizí věci řešili ve zcela nedávné době sázavští policisté. Poctivá pětapadesátiletá žena jim na konci srpna letošního roku odevzdala peněženku, kterou našla ležet na kraji silnice v obci Sázava. Počínala si přitom naprosto vzorově, když si nalezené věci neponechala i přesto, že v peněžence byly osobní doklady, kreditní karta a více než 15 tisíc korun. Nestává se totiž často, že by v nalezené peněžence byly peníze, natož nějaký vyšší obnos. O to více tak lze brát tuto svědomitou ženu jako vzor slušného chování a uvědomit si, že co není naše, nám zkrátka nepatří.

V životě se dostáváme do běžných situací, ve kterých víme, jak se zachovat. Může se ale stát, že se ocitneme před novou skutečností a ze zkušeností čerpat nemůžeme. Jednoduše proto, že žádné nemáme. Následně vyvstává otázka: ,,Co mám teď dělat?“ Zběžné praxe víme, že spousta občanů si neví rady stím, když najde nějakou věc, peněženku, doklady, anebo jiné cennosti.

Každý vychovaný člověk, který má vsobě zakotvené alespoň základní morální návyky, ví, že když objeví věc, která mu nepatří, neměl by si ji ponechat a měl by ji vrátit majiteli. Nebo minimálně podstoupit patřičné kroky, aby se mu věc vrátila. Kdo by se ale zachoval opačně, mohl by se dopustit trestného činu zatajení věci. Zároveň by svým jednáním porušil také pravidla občanského zákoníku.

Jak tedy správně postupovat? Nalezenou věc (batoh, peněženka, kabelka, hotovost, osobní doklady,…) odevzdejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Pracovníci úřadu vám vystaví potvrzení, že jste věc předali. Jako nálezce máte právo na odměnu, která činí 10 procent z nalezené věci. Připočítat si můžete také náklady, které vám vznikly vrámci oznámení nálezu. Konkrétně doklady lze úřadu, který je vydal, poslat i poštou. Z důvodu případného zneužití osobních údajů je nedoporučujeme vracet přímo majiteli. Doklady lze také odevzdat na kterémkoliv obvodním oddělení Policie České republiky. Policisté je zaevidují a zašlou na příslušný úřad. O tomto kroku majitele samozřejmě informují. Přesný postup, jak si počínat při nálezu cizí věci, je zakotven v novém občanském zákoníku č. 89/2012 od § 1051.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

12. září 2018

vytisknout e-mailem Google+