S BESIPEM u žáků v Orli

CHRUDIMSKO – Dopravní výchova a ukázka policejního vozu.

ZŠ OrelJe dobré, aby již žáci základních škol uměli základní pravidla silničního provozu. Věděli jak se chovat na komunikaci, ale také chodníku. K těmto základním pravidlům, samozřejmě patří dopravní značky. Mnohé z nich by měli bezpečně znát a vědět co znamenají. To vše se žáky prvního stupně Základní školy v Orli, přijela dnes zopakovat paní Čejková z Besipu.

Nepřízeň počasí děti neodradila k tomu, aby si prohlédly služební vozidlo a zkusily rozsvítit modrá světla majáku. Vyzkoušely pohodlí v neprůstřelné vestě, a jaký je to pocit mít na rukou služební pouta.

16. dubna 2018

prap. Renata Štěpánková

