Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Rychlost poslala Audi do protisměru

PROSTĚJOVSKO - Tam se střetl s nákladním vozidlem.

Ve středu 28. března v 8:40 hodin došlo na komunikaci v lesním prostoru mezi obcemi Hrochov a Holubice k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. Dle vlastního přiznání třiatřicetiletý řidič automobilu značky Audi zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravní situaci. Při rychlé jízdě směrem k obci Holubice v pravotočivé zatáčce přejel částečně do protisměru, kde se potkal s protijedoucím nákladním automobilem značky Opel. Čtyřicetiletý řidič nákladního automobilu se střetu pokusil zabránit najetím co nejblíže k pravému okraji komunikace. Přesto došlo k bočnímu střetu vozidel. Nákladní automobil po střetu vyjel vpravo mimo komunikaci, kde se převrátil na pravý bok. Vozidlo Audi zastavilo uprostřed komunikace. Při dopravní nehodě utrpěl řidič Audi zranění, se kterými byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 400 tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.

V průběhu šetření okolností a odstraňování následků dopravní nehody byla komunikace mezi obcemi Hrochov a Holubice až do 11:18 hodin uzavřena.

por. Mgr. František Kořínek

29. března 2018

