Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rychlost a nepozornost na silnicích

RYCHNOVSKO - Nehody naštěstí bez zranění.

Každý den vyjíždí hlídka skupiny dopravních nehod k událostem na rychnovských silnicích. Ne jinak tomu bylo i v úterý. Nehody naštěstí neměly vážnější důsledky. U třech řidičů policisté objevili závady na autech.



Při ranní špičce na silnici č.I/14 mezi Křovicemi a Dobruškou nedobrzdil osmnáctiletý řidič osobního auta zn. Peugeot 106 a narazil do před ním jedoucí řidičky osobního auta zn. Suzuki Vitara, které bylo nárazem odhozeno na před ní jedoucího řidiče osobního auta zn. Chevrolet Aveo. Při osobní prohlídce policisté u dvou ze tří aut zadrželi osvědčení o registraci vozidla pro závady. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 144.000 korun.

Ve 14:40 vyjížděla hlídka do Pěčína, kde sedmadvacetiletý řidič osobního auta zn. Volkswagen Golf s největší pravděpodobností v zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vyjel se silnice, narazil do mostku a poté do sloupu elektrického rozvodu. I u tohoto auta policisté po osobní prohlídce zadrželi osvědčení o registraci vozidla pro závady. V tomto případě se škoda vyšplhala na 156.000 korun.

Téměř ve stejnou dobu padesátiletý řidič nákladního auta zn. Iveco v Doudlebách nad Orlicí zachytil hydraulickou rukou telefonní kabel, který přetrhl a následně se vyvrátil i sloup. Zde je škoda odhadnuta na 10.000 korun.



por. Mgr. Alena Kacálková

18. duben 2018

