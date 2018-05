Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Rybaření a koupání je na vodní nádrži Horka zakázáno

SOKOLOVSKO – Letošní rok se zpřísní policejní kontroly!

Vodní nádrž Horka a její okolí spadá do prvního ochranného pásma vodního zdroje. Jakýkoli vstup a to i do okolí je přísně zakázané. Letošní rok budou policisté provádět častější kontroly neoprávněných vstupů a rybaření na vodní nádrži.

Tak, jako každý rok, tak i ten letošní se policisté z Obvodního oddělení Habartov zaměří na rybáře, kteří i přes vyslovený zákaz na vodní nádrži Horka rybaří. Policejní kontroly budou zaměřené i na neoprávněné vstupy do prvního ochranného pásma vodního zdroje, kam je vstup přísně zakázán. Budou probíhat v nepravidelných intervalech přes den a i v noci. Policejní kontroly budou probíhat ve spolupráci s pracovníky Povodí Ohře s. p. po celou rybářskou sezonu.

Bohužel každý rok řeší policisté několik případů porušení zákazu rybolovu nebo také zákaz vjezdu vozidel k nádrži. Tímto upozorňujeme, že ten, kdo bude přistižen při rybaření v nádrži, kde je pitná voda, bude součástí správního řízení. Za přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství hrozí až 8 tisíc korun pokuta a zákaz činnosti do jednoho roku (pokud je držitelem rybářského lístku) nebo může být uloženo propadnutí věci či věc zabrána.

V případě, že se někdo dopustí škody vyšší než 5 tisíc korun, půjde o trestný čin pytláctví. Za tento trestný čin by pachateli hrozil trest odnětí svobody a to až na dva roky.

nprap. Bc. Soňa Hergezelová

16. 5. 2018

