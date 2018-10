Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rozjel se a boural

JIČÍNSKO – Řidič skončil na záchytce.

DN Sylvárův Újezd ze dne 02. 10. 2018V úterý 2. října došlo po sedmnácté hodině v obci Sylvárův Újezd u jednoho z místních domů k dopravní nehodě.

Čtyřicetiletý řidič osobního motorového vozidla Citroen Saxo měl při výjezdu od jednoho z místních domů nekontrolovatelně přejet přes celou šířku silnice a přední částí vozidla narazit do oplocení sousedního domu. Tím však celá událost neskončila. Při couvání zpět na původní místo měl s největší pravděpodobností vlivem nepřiměřené rychlosti dostat na travnaté ploše smyk. Z tohoto důvodu měl řidič začít znovu couvat přes celou vozovku a opětovně zadní částí vozu narazit do stejného oplocení u protějšího domu. Tímto již jízda pro řidiče skončila, neboť ho od volantu vytáhl jeden z přítomných svědků nehody. Provinilec se posléze na místě dobrovolně podrobil dechové zkoušce, která u něho prokázala pozitivní hodnoty. Konkrétně se jednalo o 2,43 a 2,38 promile alkoholu v dechu. Jelikož muž svým chováním ohrožoval nejenom svůj život a zdraví, nezbývalo policistům nic jiného, než ho převézt na záchytku do Hradce Králové. Ke zranění osob naštěstí v tomto případě nedošlo. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 30 tisíc korun.

Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což viníkovi v případě prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Aleš Brendl

03. října 2018; 13:00

