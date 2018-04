Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Rozhodnutí městských úřadů nerespektoval

J.Hradec –Řídil vozidlo a byl dopaden.(Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž dne 20. dubna řídil osobní automobil Fiat Palio z obce Starý Bozděchov do J. Hradce a zpět, když byl při průjezdu obcí Nová Včelnice zastaven a kontrolován hlídkou jindřichohradeckých policistů. Při dopravní kontrole řidič předložil pouze občanský průkaz. Následnou lustrací v evidenci řidičů policisté zjistili, že podezřelý muž řídil motorové vozidlo i přesto, že má uložen zákaz řízení motorových vozidel s platností srpna 2018 a to hned dvěma městskými úřady. Po zadokumentování přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, dne 26. dubna převzal podezřelý muž sdělení podezření. Do dvou týdnů stane před soudem.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

29. dubna 2018

vytisknout e-mailem Google+