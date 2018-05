Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Rozbil okno u autobusu

CHEBSKO – Policistům se sám přišel udat.

Policisté z Obvodního oddělení Plesná sdělili podezření ze spáchání přečinu Poškození cizí věci pětadvacetiletému muži z Chebu.

Ten měl začátkem měsíce května v brzkých ranních hodinách přistoupit k zaparkovanému autobusu značky Mercedes Benz. Vzhledem k tomu, že muž chtěl vejít do autobusu téměř 30 minut před plánovaným odjezdem ze zastávky, řidič ho do vozidla odmítl pustit. To však muže naštvalo, a tak měl ze země sebrat kámen a ten hodit do okna řidiče. Okno kamenem rozbil a způsobil tak škodu ve výši 10 tisíc korun.

Muž si však uvědomil závažnost svého jednání a sám přišel na obvodní oddělení policie, kde se ke skutku doznal.

V případě prokázání viny mu za jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Bc. Michal Žáček

29. 5. 2018

