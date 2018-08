Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Rozbil dveře a okno domu

CHEBSKO – Poté vnikl dovnitř.

Policisté ve Františkových Lázních sdělili 50letému muži z Chebska podezření ze spáchání přečinu Porušování domovní svobody.

Toho se měl dopustit na konci června v malé obci u Františkových Lázní. V odpoledních hodinách měl nejprve rozbít několik skleněných tabulí u okna v obývací místnosti a poté rozbít i vchodové dveře do domu. Vzniklým otvorem vnikl do domu a neoprávněně zde setrval až do doby, než 57letý muž, který zde spal, mu pohrozil, že jde volat policii. Poté podezřelý muž dům opustil a z místa utekl. Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši kolem 4 000 Kč.

Za své jednání může být u soudu v případě prokázání viny potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

nprap. Kateřina Krejčí

6. 8. 2018

