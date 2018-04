Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rodina seniora přišla poděkovat

MOST - Policista ve svém volnu zachraňoval život seniora, rodina mu přišla osobně poděkovat na služebnu.

Příkladně se zachoval koncem března policista David Kánský. V době svého volna byl odpoledne na parkovišti u prodejny koberců v Mostě. Všiml si vycházející ženy se starším mužem, kteří společně nesli ke svému autu koberec. Když koberec uložili na střešní nosič a muž si sedl do vozidla na místo řidiče, tak náhle zaslechl křik ženy. Policista k nim hned zamířil a uviděl, že senior je v bezvědomí. Okamžitě zavolal na linku 155 a dle pokynů operátora RZS prováděl úkony nezbytné k záchraně života. Po minutě se pán probral a chtěl z místa odjet. V tom mu policista zabránil. Muž po několika vteřinách opět zkolaboval. Policista muže vytáhl ven a položil ho na deku a dále kontroloval jeho životní funkce, neboť muž byl stále v bezvědomí. Po několika minutách přijela sanita a policista záchranářům pomohl muže naložit na nosítka. Poté poskytl pomoc i ženě na místě, pomohl zajistit uskladnění koberce v prodejně a nabídl jí odvoz do nemocnice, neboť žena si netroufla automobil sama řídit. Předal jí na sebe i telefonní kontakt s tím, pokud by potřebovala s něčím pomoci, neboť žena nebyla z Mostu.

Rodina seniora zaslala v dubnu na Územní odbor Policie ČR v Mostě poděkování za záchranu života seniora, který měl vážnou život ohrožující příhodu. Dokonce přijela osobně poděkovat policistovi na obvodní oddělení v Mostě, kde David Kánský pracuje jako vedoucí tohoto útvaru.

Vedení mostecké policie si jednání svého policisty velmi váží a nominovalo ho na udělení Zlatého záchranářského kříže. David Kánský tak naplnil zcela heslo policie „Pomáhat a chránit“.

nprap. Ludmila Světláková

Most 27. dubna 2018

