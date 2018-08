Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

"Řídím, piju nealko pivo" na Českolipsku

ČESKOLIPSKO - Dopravně preventivní akce propaguje nealko nápoje.

Dopravně preventivní akce "Řídím, piju nealko" probíhá v čase letních prázdnin v celé České republice. Spolupořádá ji Policie České republiky s Českým svazem pivovarů a sladoven. Zacílená je na bezpečnost v silničním provozu a upozorňuje řidiče na nebezpečí řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. K tomuto účelu představuje jako alternativu k němu nealkoholické pivo.



To mohli zdarma obdržet z rukou promotérky Českého svazu pivovarů a sladoven také na Českolispku při včerejší akci, která proběhla v dopoledních hodinách. Policisté z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje při ní zkontrolovali na čtyři desítky řidičů, které mimo jiné podrobili dechové zkoušce. V ní neobstála jen jediná řidička osobního vozidla, která do kontrolního přístroje nadýchala 0, 34 promile alkoholu. Tuto skutečnost oznámili policisté do správního řízení k dalšímu projednání. Ostatní řidiči prošli dechovou zkouškou s výsledkem 0 promile. Ti dostali kromě nealkoholického piva i jednorázový alkoholtester.

1. 8. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

