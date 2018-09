Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řídili vozidlo v zákazu řízení

KARLOVARSKO – O jedno vozidlo se střídali dva řidiči.

Řidiče před jízdou ve vozidle nezastaví ani zákaz řízení motorových vozidel uložený jim soudem.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 39letého muže z Hroznětína, kterého obvinili ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Toho se měl dopustit na konci srpna v Hroznětíně, kde řídil osobní vozidlo. Následně byl zastaven k silniční kontrole policejní hlídkou, která u řidiče zjistila, že má Městským úřadem v Ostrově vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.

Ze stejného přečinu sdělili karlovarští policisté podezření ze spáchání přečinu 29letému muži z Bochova. Ten měl od května do června na několika místech na Karlovarsku řídit osobní vozidlo značky Alfa Romeo, ačkoliv Městským úřadem v Sokolově uložen zákaz řízení všech motorových vozidel.

Stejné vozidlo měl řídit i 36letému muž z Nejdku, a to v dubnu a v červnu v Karlových Varech. I on jako předchozí řidič vozidlo řídil i přesto, že má Okresním soudem v Sokolově uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Za to mu policisté na obvodním oddělení v Karlových Varech – Rybářích sdělili podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Všem třem řidičům v zákazu řízení hrozí za uvedený přečin trest odnětí svobody až na dva roky, pokud se prokáže jejich vina.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

26. 9. 2018

