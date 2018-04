Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídila pod vlivem alkoholu

PLZEŇ – Žena usedla za volant pod vlivem alkoholu (2,24 promile) a následně poškodila zaparkované vozidlo.

Plzeňští dopravní policisté se zabývají nahlášenou dopravní nehodou, která se stala v Plzni na parkovišti v Sokolovské ulici, v úterý dne 24. dubna 2018 krátce před půlnocí. Žena ve věku 30 let zde měla usednout do zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Opel Vectra. Při couvání z parkoviště řidička neodhadla boční odstup od vpravo zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Citroen Xara, které zde jeho majitel zaparkoval v souladu se zákonem, a do kterého narazila. Poté podezřelá šoférka nezastavila, ale pokračovala dále ve své jízdě a spodní částí vozu narazila do vyvýšeného obrubníku, ohraničujícího konec parkoviště. Následně z místa odjela. Po dvaceti minutách přijela zpět na parkoviště, kde již přivolaná policejní hlídka řidičku zastavila. Při kontrole se žena podrobila dechové zkoušce ke zjištění přítomnosti požití alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem, a to 2,24 promile alkoholu. Dále se řidička dobrovolně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení. Policejní hlídce podezřelá na místě nepředložila svůj řidičský průkaz. Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny jí v pravomocném rozhodnutí hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

prap. Veronika Hokrová

26. dubna 2018



vytisknout e-mailem Google+