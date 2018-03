Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz

Český Krumlov - Stane před soudem. (Hlasová schránka 974 221 116)

Policisté z obvodního oddělení v Kaplici podzeřívají z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání muže (25 let) z Českokrumlovska. Ten byl dne 12. března v odpoledních hodinách zastaven kaplickými policisty, když řídil osobní automobil značky Mazda od ulice Strahovská do ulice Dělnická ve Velešíně. Policisté provedenou lustrací zjistili, že má muž na základě rozhodnutí Městského úřadu v Kaplici vysloven zákaz řízení motorových vozidel a to až do května tohoto roku. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

21. března 2018

vytisknout e-mailem Google+