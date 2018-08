Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řídil pod vlivem alkoholu

BEROUNSKO – Policisté mu sdělili podezření.

Dne 1. srpna 2018 sdělili policisté podezření 38letému muži ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Tento muž byl jako řidič dne 15. července 2018, ve 12:25 hodin, kontrolován hlídkou dopravních policistů z Berouna v k. o. Točník, na komunikaci č. III/23613, po předchozím řízení osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia.

Ve vozidle s ním cestovaly další dvě osoby. Po výzvě policistů se řidič podrobil odbornému měření na alkohol s pozitivním výsledkem. Při prvním přístroj vyhodnotil 1,36 promile a při opakované dechové zkoušce byl výsledek 1,39 promile. Po poučení řidič využil svoji možnost žádat na vlastní náklady odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil v hořovické nemocnici. Rozbor krve byl rovněž pozitivní na přítomnost alkoholu. Z uvedených skutečností vyplývá, že muž řídil motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky. V případě odsouzení hrozí muži za spáchání výše uvedeného přečinu trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Policisté upozorňují každého, kdo se rozhodne usednout do vozidla s řidičem pod vlivem návykové látky, že hazarduje se svým životem. Následky dopravních nehod, které zaviní řidiči pod vlivem, bývají tragické. Zároveň ten, kdo usedne za volant opilý nebo pod vlivem drog, by měl myslet na to, že v tom okamžiku bere do svých rukou osudy všech účastníků silničního provozu. Ti, kteří způsobili dopravní nehodu a zavinili smrt jiných lidí, se s touto skutečností většinou nikdy nesmíří a vyčítají si svou chybu celý život.

nprap. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

2. srpna 2018

