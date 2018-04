Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řidičku zřejmě přemohl mikrospánek

KROMĚŘÍŽSKO: Narazila do dopravního značení a poté do víka kanalizační šachty.

V sobotu hodinu před půlnocí byli kroměřížští dopravní policisté vysláni k nehodě, která se stala v ulici Obvodová v Kroměříži. Řidička hlídce uvedla, že ji přemohl mikrospánek.

Třiapadesátiletá žena za volantem osobního automobilu Ford Grand jela ve směru k ulici Spáčilova. Znenadání přejela do protisměru a následně vyjela mimo komunikaci až na travnatý pás, kde narazila do dopravního značení a poté do víka kanalizační šachty. Naštěstí vyvázla bez zranění. Dechová zkouška u ní odhalila požití alkoholu. Nadýchala 0,32 promile. Řidička se ke konzumaci alkoholu doznala. Před jízdou si údajně dala jedno pivo.

Na vozidle vznikla předběžná škoda osmdesát tisíc korun, na dopravním značení deset tisíc korun a na víku kanalizační šachty pak pět tisíc korun.

23. dubna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

