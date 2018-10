Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řidička utrpěla po nárazu do stromu těžké zranění

VSETÍNSKO: Do nemocnice v Ostravě ji převážel vrtulník.

Vážnou havárii vozidla šetří od dnešního odpoledne vsetínští dopravní policisté společně s kriminalisty. Řidička skončila po nárazu do stromu s těžkým zraněním v nemocnici.

Nehoda se stala o čtvrt na dvě odpoledne na silnici II/150 v katastru obce Branky na Valašskomeziříčsku. Šestačtyřicetiletá řidička jela ve vozidle zn. Citroen ve směru od Valašského Meziříčí do obce Branky. Z doposud nezjištěných příčin přejela po projetí levotočivé zatáčky do protisměrného jízdního pruhu, kde najela na krajnici a bokem vozidla narazila do vzrostlého listnatého stromu. Řidička, která cestovala ve vozidle sama, utrpěla těžké zranění, se kterým byla letecky transportována do ostravské fakultní nemocnice. Dechovou zkoušku na požití alkoholu jsme u ní z důvodu zranění nemohli provést, proto byl nařízen odběr krve.

Silnice byla v době zadokumentování havárie dopravními policisty a vsetínskými kriminalisty až do šestnácti hodin úplně uzavřena.

Žádáme případné svědky, kteří by nám mohli pomoci objasnit průběh dopravní nehody, aby zavolali na linku 158.

2. října 2018, mjr. Mgr. Lenka Javorková

Havárie Branky

