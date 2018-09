Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidička se snažila zabránit střetu s ptákem

BEROUNSKO – Při úhybném manévru nabourala.

K poměrně kuriózní dopravní nehodě vyjížděli dopravní policisté dne 10. září 2018. V 06:45 hodin jela v obci Hořovice, ve směru z ulice Valdecká, řidička s osobním vozidlem tovární značky Mazda 323. Ta po odbočení do ulice Lidická viděla na silnici sedět ptáka, konkrétně kosa. Aby zabránila jeho přejetí, strhla žena řízení vozidla vlevo do protisměrné části komunikace, kde vjela na vyvýšený chodník. V důsledku toho narazila do obvodové zdi domu, přičemž poškodila omítku, dále do sloupu veřejného osvětlení a plastové popelnice. U řidičky byla ze strany policistů provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Ke zranění osob ani ptáka nedošlo. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 30.000,-Kč.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

13. září 2018

