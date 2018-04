Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidička se dvěma zákazy řízení a pod vlivem drog

JABLONEC NAD NISOU - Ženě, která včera ulicemi města řídila vozidlo se zákazem řízení a pod vlivem drog, dnes policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Dnes policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35leté ženě podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustila včera v noci krátce před desátou hodinou. V té době byla policejní hlídkou v ulici Dlouhá v Jablonci nad Nisou kontrolována při řízení vozidla Škoda Octavia. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tato žena má v současné době vysloveny dva zákazy řízení motorových vozidel, a to Městským úřadem v Tanvaldě do července tohoto roku a Okresním soudem v Jablonci nad Nisou do března roku 2020. Alkohol u ní policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek už byl u ní pozitivní na pervitin. Podezřelé tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





13. 4. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

