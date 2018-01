Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička přehlédla značku Stůj, dej přednost v jízdě

HOLÝŠOV – Vjela do křižovatky plynule bez zastavení a nabourala do nákladního vozidla. To bylo odraženo na oplocení domu.

Dne 3. ledna 2018 v 16:30 hodin došlo na křižovatce ulic Školní a Sokolská v obce Holýšov k dopravní nehodě. Čtyřicetiletá řidička osobního vozidla tovární značky Škoda Felicia jela do křižovatky z vedlejší pozemní komunikace označené svislou dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě, přehlédla tuto značku a vjela do křižovatky plynule bez zastavení. Na středu křižovatky se střetla s nákladním vozidlem tovární značky Citroen Berlingo, které řídil třiapadesátiletý řidič po hlavní pozemní komunikaci. Po střetu bylo vozidlo Citroen odraženo na oplocení domu. Při dopravní nehodě byl zraněn spolujedoucí z vozidla Citroen, byl převezen do nemocnice ve Stodě. Požití alkoholických nápojů u řidiče i řidičky vyloučili policisté dechovými zkouškami. Škoda na vozidlech a na oplocení byla vyčíslena na 50 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+