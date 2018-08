Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička nedala přednost v jízdě

PŘÍVOZEC - Narazila do vozidla, které jelo po hlavní pozemní komunikaci.

Dne 6. srpna 2018 v 10:55 hodin došlo na silnici III. třídy č. 18310 v obci Přívozec k dopravní nehodě. Sedmačtyřicetiletá řidička osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia při jízdě nerespektovala dopravní značky Dej přednost v jízdě!, vjela z místní komunikace na hlavní, kde nedala přednost v jízdě automobilu tovární značky Škoda Praktik, jehož dvaatřicetiletý řidič přijížděl od Lštění, a narazila do něj. Po nárazu bylo vozidlo Praktik odraženo částečně do protisměru, kde narazilo do dalšího vozidla Škoda Octavia. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky, která nedala přednost v jízdě. Byla odvezena do domažlické nemocnice k ošetření. Požití alkoholických nápojů před jízdou policisté vyloučili u všech účastníků dopravní nehody dechovou zkouškou. Škoda na každém z vozidel byla vyčíslena na 120 tisíc korun, celková tedy na 360 korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

7. srpna 2018

