Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička narazila s vozidlem do stromu

TRHANOV – Utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.

K dopravní nehodě na silnici II. třídy č. 195 mezi místní částí Hadrovec a obcí Trhanov došlo dne 10. srpna 2018 v 14:15 hodin. Čtyřiapadesátiletá řidička osobního automobilu tovární značky Seat Leon jedoucí ve směru od Hadrovce na Trhanov v mírné pravotočivé zatáčce na mokrém povrchu vjela do protisměru a dále vlevo mimo komunikaci, kde narazila do kovového sloupku svislé dopravní značky a následně do stromu. Při dopravní nehodě utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do domažlické nemocnice. Alkohol u řidičky vyloučila dechová zkouška. Na vozidle Seat vznikla škoda ve výši 80 tisíc korun, na dopravní značce byla škoda vyčíslena na 3 tisíce korun a na stromu na 1 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. srpna 2018

