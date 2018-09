Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidička narazila do stromů

JIČÍNSKO – Na vině se zřejmě podepsala únava.

DN Vidochov ze dne 12. 09. 2018O tom, co vše může způsobit mikrospánek, se mohla na vlastní kůži přesvědčit čtyřiasedmdesátiletá řidička osobního motorového vozidla Škoda Roomster.

Ve středu 12. září před osmnáctou hodinou jela po silnici I. třídy číslo 16 ve směru od Nové Paky na obec Horka u Staré Paky. Za obcí Vidochov po projetí pravotočivé zatáčky zřejmě usnula a plynule přejela do protisměru. S vozidlem následně sjela mimo silnici a narazila do náletových dřevin. Na místě rovněž zasahoval vrtulník letecké záchranné služby, kdy jeho služeb naštěstí nebylo zapotřebí. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Vliv alkoholu policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Celková škoda je předběžně stanovena na částku 200 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

13. září 2018; 10:55

