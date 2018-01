Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidiči nedbali na to, že mohou být pod vlivem alkoholu

TACHOVSKO – Dopravní policisté během prvního dne nového roku evidují tři nehody. Dvě věci mají totožné – u všech třech nehod figuroval alkohol a nepřiměřená rychlost.

Tachovští dopravní policisté na Nový rok přijali oznámení o třech dopravních nehodách, při kterých byli všichni řidiči pod vlivem alkoholu.

První nehoda se stala hned ráno kolem 7:00 hod. u obce Tisová. Z dosavadního šetření vyplývá, že 20letý řidič vozidla Škoda Fabia vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení vozidla při projíždění levotočivé zatáčky ve směru od Nové Hospody na Tisovou, auto uvedl do smyku a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do břehu silničního příkopu. Od něj se vozidlo odrazilo zpět na komunikaci, kde se přetočilo a zůstalo ležet na střeše. Řidič při nehodě utrpěl zranění, a tak byl z místa převezen do nemocnice. Ještě před převozem s ním provedli policisté dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Přístroj naměřil 2,04 promile alkoholu. Opakovaným měřením byla zjištěna stejná hodnota. Policisté řidiči zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Vzniklou škodu na vozidle odhadli na 150 000 korun.

V tu samou dobu se stala nehoda na komunikaci mezi obcemi Nová Ves a Přimda. Směrem na Přimdu jel 36letý cizinec s osobním vozidlem Ford Focus. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla dopravně technickému stavu komunikaci, nezvládl řízení a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde přední částí auta narazil do kamene. Od toho se vozidlo odrazilo zpět na komunikaci, kde zůstalo stát. Řidič z místa nehody odešel a po přibližně třech hodinách jej vypárala policejní hlídka v obci Nová Ves. I u tohoto řidiče byl výsledek dechové zkoušky pozitivní. Přístroj naměřil 0,54 a 0,50 promile alkoholu. Řidič ke kontrole nepředložil řidičský průkaz, a tak to, zda je vůbec držitelem příslušného řidičského oprávnění, je předmětem dalšího šetření. Vzniklou škodu na vozidle policisté odhadli na 50 000 korun.

Poslední nehoda, při které byl řidič – viník pod vlivem alkoholu, se stala včerejšího dne kolem 21:00 hod. v Tachově. Mánesovou ulicí směrem ke světelné křižovatce jel 45letý cizinec s vozidlem Mercedes. Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, nezvládl řízení a vozidlo uvedl do smyku. Následně vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do sloupu lampy veřejného osvětlení, který poškodil. Dechová zkouška u tohoto řidiče byla také pozitivní. V prvním případě přístroj naměřil 2,21 promile alkoholu, ve druhém byla hladina nižší, a to 2,15 promile. Na základě pozitivních dechových zkoušek byl řidič převezen na lékařské vyšetření a odběr krve, kterým se podrobil. Celkovou vzniklou škodu policisté odhadli na 150 000 korun. I tomuto řidiči policisté zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz.

Všemi nehodami se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

2. 1. 2018

