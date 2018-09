Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řidiče autobusu, který narazil do rodinného domu, čeká soud

ZLÍNSKO: Kriminalisté podali návrh na podání obžaloby.

Komisař kriminální policie podal státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti obviněnému čtyřiapadesátiletému řidiči autobusu, který koncem ledna po páté hodině ráno při jízdě od Vlachovic do Loučky narazil do rodinného domu v Haluzicích na Zlínsku, ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě odsouzení hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.

Řidič vezl v době dopravní nehody celkem 21 cestujících, které přepravoval do zaměstnání. Při jízdě levotočivou zatáčkou v Haluzicích nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a povaze vozovky, na namrzlém povrchu dostal smyk, narazil nejprve do sloupu elektrického vedení a poté ve smyku přejel vozovku a narazil do rodinného domu. Při dopravní nehodě utrpělo lehké zranění třináct cestujících. Jen dílem náhody nedošlo k mnohem závažnějším následkům na zdraví cestujících.

Řidič tedy vzhledem k ročnímu období, brzké raní době a venkovní teplotě mohl předpokládat zhoršenou sjízdnost vozovky a měl jí přizpůsobit rychlost své jízdy. Vznik lokální námrazy na vozovce není v ranních hodinách v měsíci lednu rozhodně ničím výjimečným. Svým jednáním však řidič z nedbalosti vydal cestující v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti.

26. září 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

