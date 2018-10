Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič zavadil horní částí přečnívajícího nákladu o pilíře mostu

STAŇKOV - Poškodil je, ale z místa dopravní nehody ujel, aniž by ji nahlásil policii. Pátráme po něm.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody, ale také totožnost neznámého řidiče.

K dopravní nehodě došlo dne 9. října 2018 v 13:20 hodin na silnici II. třídy č. 185 v obci Staňkov v ulici 28. října na mostě č. 185-001. Dosud neznámý řidič s nákladním vozidlem jel ve směru od ulici Nádražní do ulice Americká. Při průjezdu přes most zavadil horní částí přečnívajícího nákladu o oba horní pilíře mostu a poškodil na nich omítku. Řidič z místa dopravní nehody odjel, aniž by ji oznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl.

Případní svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. října 2018

