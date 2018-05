Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič usnul za volantem

STAŇKOV – Zezadu narazil do jiného vozidla, pak přejel do protisměru, kde narazil do stromu a zdi.

Dne 15. května 2018 v 15:17 hodin na silnici I. třídy č. 26 v obci Staňkov došlo k dopravní nehodě. Dvacetiletý řidič při řízení osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia ve směru od Ohučova na Staňkov usnul a zezadu narazil do vozidla tovární značky Škoda Octavia, které řídil třiačtyřicetiletý muž. Při nárazu strhl řízení doleva, přejel do protisměru a dále do silničního příkopu, kde postupně narazil do stromu a zděného oplocení. Při dopravní nehodě mladý řidič utrpěl zranění a byl převezen do domažlické nemocnice k ošetření. Provedené dechové zkoušky u obou řidičů potvrdily to, že ani jeden z nich nepožil před jízdou alkohol. Škoda na každém z vozidel byla vyčíslena na 80 tisíc korun, na zděném oplocení na 20 tisíc korun a na okrasném stromu vznikla třítisícová škoda. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. května 2018

