Řidič se vydával za bratra

MOST - Policisty ale neošálil, ti pravdu záhy odhalili; Nadával rodině a policistům vyhrožoval.

Nadával rodině a poté vyhrožoval policistům

Obrničtí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu 38letému muži z jedné obce na Mostecku. Tam minulý týden řešila police na základě oznámení incident v rodině, kde byl agresivní muž. Po příjezdu hlídky na místo měl muž přítomným policistům vyhrožovat fyzickou újmou. Policisté agresora z místa vykázali. Ten se však na místo vrátil. Výtečník skončil s pouty na rukou a následně v policejní cele. Muž byl pod vlivem alkoholu, policisté mu naměřili dvě promile alkoholu v dechu. Za toto jednání mu může soud uložit trest odnětí svobody až na tři léta. Věc je šetřena ve zkráceném přípravném řízení.

Řidička porazila seniorku, čelí obvinění

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti 28letou ženu. Ta měla při řízení osobního vozidla v ulici Josefa Suka v Mostě směrem k ulici Moskevská na přechodu pro chodce u autobusové zastávky porazit chodkyni, která vozovku přecházela po přechodu z levé strany. Seniorka utrpěla zranění, se kterým byla hospitalizována s dobou léčby delší jak 6 týdnů. Alkohol byl u účastnic nehody vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Hmotná škoda při střetu nevznikla.

Oklamat policisty chtěl 38letý muž z Mostu. Toho stavěla hlídka policie v Mostě při řízení osobního auta. Muž policistům nepředložil žádné doklady a nahlásil osobní údaje svého bratra. Zřejmě věděl proč. Má totiž od okresního soudu vydán do roku 2019 zákaz řízení všech motorových vozidel. Policisté však po příjezdu na oddělení šetřením zjistili, kdo osoba skutečně je. Na svědomí má filuta i vloupání do osobního vozidla značky VW Passat, do kterého měl vniknout již v červenci poblíž centra města Mostu a odcizit z něj měl autorádio a flash disky. Lup nebyl zajištěn. Mostečana vyšetřovatel obvinil z přečinu krádeže vloupáním a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný je stíhán na svobodě.

Most 3. září 2018

