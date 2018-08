Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič prý sledoval otáčkoměr vozidla

CHRASTAVICE – Vyjel mimo komunikaci, kde narazil do směrového sloupku, do stromu a pak se několikrát s vozidlem přetočil.

K dopravní nehodě na silnici II. třídy č. 183 mezi obcemi Chrastavice a Radonice došlo dne 13. srpna 2018 v 15:50 hodin. Devatenáctiletý řidič osobního automobilu Škoda Octavia jedoucí ve směru od obce Chrastavice na obec Radonice se při jízdě plně nevěnoval řízení a nesledoval situaci v provozu na pozemní komunikaci. Při projíždění mírné levotočivé zatáčky vjel na pravý okraj komunikace a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do směrového sloupku. Poté strhl řízení vozidla vlevo, přejel k levému okraji komunikace, kde vyjel vlevo mimo komunikaci, narazil v silničním příkopu do kmenu ovocného stromu a poté se na přilehlém poli několikrát s vozidlem přetočil. Řidič uvedl, že při projíždění levotočivé zatáčky sledoval otáčky svého vozidla z důvodu řazení na jiný rychlostní stupeň. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče, který byl z místa dopravní nehody odvezen k ošetření do domažlické nemocnice. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Škoda na osobním automobilu Škoda Octavia byla vyčíslena na 50 tisíc korun. Na kmenu stromu a směrovém sloupu vznikla škoda ve výši 2 tisíce korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

14. srpna 2018

