Řidič porušil dva zákazy

RYCHNOVSKO - Skončil ve výkopu

Dne 20. května 2018 v cca 17:30 vyjížděli policisté do Častolovic, kde havarovalo do výkopu osobní vozidlo zn. Škoda Fabia. Po příjezdu na místo zjistili, že vozidlo řídil 72 letý řidič, který poté, co projel kruhovým objezdem, spatřil dopravní značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou 100 m. Značku však nerespektoval a rozhodl se úsek i přes zákaz projet. Vycházel totiž z předpokladu, že silnice bude průjezdná, neboť včera prý tento úsek bez problémů projel. Přijížděl sice v opačném směru a doprava byla řízena kyvadlově, rozhodl se však přesto zariskovat. Pokračoval až k další značce „Zákaz vjezdu všech vozidel“, kterou rovněž minul. Zastavil až po cca 50 metrech, kdy ucítil náraz a aktivované airbagy. I když jel prý velmi nízkou rychlostí, nestačil již včas zareagovat na překážku ve vozovce a zapadl přední částí vozidla do výkopu. Řidič skončil po nehodě v nemocnici. Nehoda se obešla bez alkoholu. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun. Přestupek, za který ve správním řízení hrozí řidiči sankce ve výši od 1500 Kč do 2500 Kč, bude postoupen příslušnému správnímu úřadu.



por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 21. 5. 2018 ve 12:30

