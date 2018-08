Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidič nezvládl řízení a narazil do stromů

JIČÍNSKO – Na vině je zřejmě nepřiměřená rychlost.

Ve středu 15. srpna kolem devatenácté hodiny došlo na silnici II. třídy za obcí Sukorady k dopravní nehodě.

Devětatřicetiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Fabia v tu dobu jel ve směru od Sukorad na Myštěves. Při projíždění mírné levotočivé zatáčky zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo silnici do lesa, kde narazil do stromů. Vozidlo se v důsledku nárazu odrazilo zpět do silničního příkopu. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Ovlivnění alkoholem u něho na místě vyloučila policisty provedená dechová zkouška. Celková škoda je dle předběžných odhadů vyčíslena na částku 60 tisíc korun.

nprap. Aleš Brendl

16. 08. 2018; 12:48

