Řidič neudržel auto na silnici

ČESKOLIPSKO - Mikrospánek řidiče stojí za havárií u Újezdu.

Včera kolem 11.30 projížděl 52letý řidič osobního vozidla značky Peugeot 207 od Dubé na Jestřebí, když vlivem únavy před obcí Újezd usnul za volantem a vyjel ze silnice. Vozidlo následně havarovalo najetím do dřevěného sloupu, plotu a nakonec do kmene jabloně v jabloňovém sadu. Přitom šofér utrpěl lehčí zranění, se kterým ho zdravotníci převezli sanitou do českolipské nemocnice. Dechová zkouška ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyl. On sám přičítá svou únavu tomu, že se právě vracel ze zdravotnického zařízení po krevních odběrech, které ten den absolvoval jako dobrovolný dárce. Hmotnou škodu policisté na místě odhadli na 80 000 korun.



17. 4. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

