Řidič nedal přednost v jízdě

DOMAŽLICE – Narazil do osobního vozidla. To bylo poté odraženo mimo komunikaci, kde narazilo do domu.

K dopravní nehodě došlo na křižovatce v ulici Chrastavická v Domažlicích dne 5. dubna 2018 v 05:55 hodin. Třiadvacetiletý řidič osobního automobilu tovární značky Škoda Superb jedoucí po místní komunikaci ve směru do Husovy třídy při jízdě nerespektoval svislou dopravní značku Dej přednost v jízdě!, vjel na hlavní pozemní komunikaci, kde nedal přednost v jízdě osobnímu automobilu Škoda Octavia devětatřicetileté řidičky, která přijížděla zleva po hlavní pozemní komunikaci, a narazil do něj. Při nárazu byl osobní automobil Škoda Octavia odražen vlevo mimo komunikaci, kde postupně narazil do betonového obrubníku a budovy penzionu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidičky i řidiče, kteří byli z místa dopravní nehody převezeni k ošetření do domažlické nemocnice. Požití alkoholických nápojů bylo u obou vyloučeno provedeným odborným měřením elektronickým přístrojem. Na osobním automobilu Škoda Superb vznikla škoda ve výši 60 tisíc korun, na osobním automobilu Škoda Octavia byla škoda vyčíslena rovněž na 60 tisíc korun. Na stavbě penzionu vznikla škoda ve výši 49 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

6. dubna 2018

