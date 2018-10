Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič naboural svým vozidlem do dvou dalších automobilů

PLZEŇ - Řízení nezvládl vlivem vědomě požitého alkoholu. Dechovou zkoušku měl pozitivní s výsledkem 1,83 promile alkoholu v krvi.

Dne 4. října 2018 v 20:55 hodin došlo v ulici Tomanova v Plzni k dopravní nehodě. Čtyřiatřicetiletý řidič z Domažlicka couval s osobním vozidlem tovární značky Honda Civic po vozovce ulice Tomanova ve směru jízdy od ulice Mírová směrem k ulici Karla Vokáče. Nezvládl řízení a naboural do zadní části zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Kia Carnival a poté narazil do dalšího zaparkovaného vozu tovární značky Volkswagen Touran. Dopravní policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Odborné měření elektronickým přístrojem ukázalo pozitivní výsledek 1,83 promile alkoholu v krvi. Muž byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření, odběr krve řidič odmítl. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Celkovou škodu na vozidlech vyčíslili na 60 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří.



5. října 2018

