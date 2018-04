Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič měl octavii napěchovanou pašovanými cigaretami

ČESKOLIPSKO - Z přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se zodpovídá 32letý cizinec.

V pondělí kolem 3. hodiny nad ránem zkontrolovala policejní hlídka v Kamenickém Šenově řidiče osobního vozidla značky Škoda Octavia s německou poznávací značkou. Ověřením jeho dokladů zjistila, že se jedná o 32letého občana Polska. Ten zpočátku s policisty komunikoval ochotně, to se však změnilo ve chvíli, kdy se začali zajímat o to, co převáží v igelitových pytlech přikrytých dekou, které ležely na zadních sedačkách a také v kufru vozidla.

Záhy vyšlo najevo, že obsahují cigarety, označené běloruskými kolky. Jednalo se o 454 kartonů cigaret značky Fest a 249 kartonů cigaret značky Minsk označených běloruskými tabákovými nálepkami. Tím, že tento kontrabant dovezl do České republiky, porušil vyhlášku českého ministerstva financí o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků. Na neodvedení daně tak způsobil České republice škodu ve výši 370 199 korun. V této souvislosti mu již policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Za to mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody. zajištěné cigarety

11. 4. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

