Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Řidič kamionu nezastavil a ujel

Bruntál výzva k nehodě

Dnes 3. 8. 2018 krátce po 7:00 hodině mezi obcí Nové Heřminovy a Bruntál jel 27letý muž s vozidlem Opel Omega v druhém (levém) jízdního pruhu směrem na Bruntál. Hodlal předjíždět kamion, který jel stejným směrem v pravém jízdním pruhu. Těsně před předjetím však mělo nákladní vozidlo náhle vybočit ze svého směru jízdy do jízdního pruhu vozidla Omega. Řidič osobního auta, aby zabránil střetu, strhl řízení do protisměru, kde projíždělo vozidlo Opel Astra. Došlo k čelnímu střetu osobních vozidel a astra vyjela mimo vozovku. Nákladní automobil pokračoval v jízdě, aniž by řidič zastavil. Při nehodě utrpěl řidič z vozidla Opel Omega lehčí zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici. Ve vozidle Opel Astra utrpěli zranění 36letý řidič, který byl letecky transportován do nemocnice v Ostravě, jeho 27letá spolujezdkyně byla převezena se zraněními do nemocnice v Krnově. S nimi cestovalo v automobilu také nezletilé dítě, které záchranáři převezli k preventivnímu vyšetření.

Dopravní policisté při řešení nehody zjistili, že nákladní vozidlo s návěsem mělo mít bílou či stříbrnou barvu, cizí státní poznávací značku a žádají případné svědky, kteří mohou mít další bližší informace k nákladnímu vozidlu či projížděli místem události krátce před nehodou, mají ve vozidlech kamerové záznamy, ať kontaktují policisty na tel. číslo 974 731 254, email br.di@pcr.cz nebo bezplatnou linku 158.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

3. 8. 2018

