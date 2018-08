Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Řidič jel na cizí kartu řidiče

KRAJ VYSOČINA: Dopravci uložili policisté kauci 100 000 Kč

Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov kontrolovali v sobotu 25. srpna po osmé hodině ráno na dálničním odpočívadle dálnice D1 na 139. kilometru ve směru jízdy směr Brno nákladní soupravu složenou z nákladního vozidla návěsu se slovenskou registrační značkou. Policisté vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných k provozu a řízení vozidla. Kontrolou dokladů sedmačtyřicetiletého řidiče policisté zjistili, že kontrolovaný řidič užil nejméně v sobotu 25. srpna v době od 5:13 hodin do 8:16 hodin k jízdě s nákladní soupravou kartu jiného řidiče a tato karta řidiče byla vložena do digitálního tachografu.

Svým jednáním se dopustil protiprávního jednání, neboť řidič smí být držitelem pouze jedné platné karty řidiče a je oprávněn používat pouze vlastní osobní kartu řidiče. Cizinec naplnil skutkovou podstatu přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Skutku se dopustil tím, že neoprávněně vložil data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učinil jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, neboť došlo k uložení údajů o jízdě na kartu jiného řidiče. Ve věci policisté vedou zkrácené přípravné řízení a muži sdělili podezření z daného přečinu. Policisté zajistili předmětnou kartu do tachografu pro účely trestního řízení. V tomto případě policisté uložili dopravci kauci ve výši 100 000 korun. Třiačtyřicetiletému cizinci hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvou let, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

27. srpen 2018

