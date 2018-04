Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič havaroval mimo pozemní komunikaci

DRAŽENOV – Jeho vozidlo shořelo. On z místa dopravní nehody odešel.

Dne 31. března 2018 v 04:10 hodin došlo na silnici II. třídy č. 189 mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem a Draženov k dopravní nehodě. Jednadvacetiletý řidič osobního vozidla tovární značky Mitsubishi Carisma jel od Draženova na Klenčí. Při průjezdu mírné levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Dostal s vozidlem smyk. Vjel vpravo mimo pozemní komunikaci, kde v příkopu narazil do stromu. Následně došlo k požáru vozidla. Mladík dopravní nehodu neoznámil na policii a z místa dopravní nehody odešel do Klenčí pod Čerchovem, kde přespal v domě svého dědečka. Když se probudil, informoval o dopravní nehodě svoji maminku, se kterou poté jeli v 16:30 hodin dopravní nehodu oznámit na policii do Domažlic. Policisté mladého řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem negativním. Mladík při dopravní nehodě utrpěl lehké zranění. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 60 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. dubna 2018

