Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič havaroval do vodotoku

Prachatice – Libínské Sedlo – Utrpěl těžká zranění, zjistilo se, že nevlastní řidičské oprávnění a na vozidle má propadlou technickou kontrolu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli včera po půl páté odpoledne k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II. třídy číslo 141, ve směru jízdy Prachatice – Libínské Sedlo. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič osobního vozidla Škoda Fabia, který se neřídil pravidly silničního provozu a ve chvíli, kdy začal předjíždět před sebou jedoucí nákladní soupravu, zjistil, že v protisměru jede další vozidlo, proto se rozhodl zařadit zpět za nákladní soupravu, což se mu však nepodařilo a sjel s vozidlem vpravo mimo vozovku do silničního vodotoku, kde přední částí narazil do svahu. Ke střetu s dalšími vozidly nedošlo. Při dopravní nehodě řidič utrpěl těžká zranění, se kterými byl převezen do nemocnice. Lustrací řidiče bylo zjištěno, že nevlastní řidičské oprávnění a na vozidle je propadlá technická kontrola. Alkohol u řidiče negativní. Hmotná škoda na vozidle Škoda je odhadem 20 000 korun.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

3. května 2018

