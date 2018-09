Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řetízkový zloděj dopaden

MĚLNICKO- Policistům stačil necelý týden a dopadli zloděje.

I přes minimum informací, které měli policisté k popisu pachatele, se jim ho podařilo během několika dnů dopadnout.

Takzvaný řetízkový zloděj, jak ho policisté nazvali, přepadával během dne, většinou dopoledne, starší ženy v Kralupech nad Vltavou. Vyhlédl si vždy seniorky nebo ženy, které pro něho byly snadnou kořistí. Využil jejich bezbrannosti, strhl jim z krku řetízek a utekl. Celá jeho akce proběhla velmi rychle, aniž by promluvil. Policisté zaevidovali od 30. srpna 2018 do 5. září 2018, kdy byl podezřelý zadržen, celkem čtyři případy okradených žen. Pětatřicetiletý podezřelý se pod tíhou důkazů policistům nakonec přiznal. Policejní komisař ho obvinil z přečinu loupež a krádež . Navíc podal také podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Mělníku návrhu státního zástupce vyhověl a muž putoval od soudu rovnou do vazební věznice v Litoměřicích.

Je možné, že podobných skutků bude mít na svědomí více, a to nejen v Kralupech nad Vltavou. Za mřížemi již nyní může skončit na dvě léta až deset let.

O případu jsme Vás informovali: http://www.policie.cz/clanek/stali-jste-se-obeti-prihlaste-se-melnickym-policistum.aspx

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník

13.9.2018

