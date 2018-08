Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Recidivista se skrýval před spravedlností

KRAJ - Policisté jej vypátrali včera v Hořicích

Od konce června 2018 pátrali policisté po 52 letém muži ze Dvora Králové nad Labem. Na muže byl vydán příkaz k vydání do výkonu trestu odnětí svobody pro násilnou trestnou činnost. V místě trvalého bydliště se nezdržoval, kriminalisté však zjistili, že by se mohl pohybovat na Hořicku, což se nakonec potvrdilo. Včera, den 31. 7. 2018, byl tento recidivista vypátrán v Hořicích, následně zadržen a dodán do výkonu trestu odnětí svobody. Nutno dodat, že muž se před spravedlností skrýval již v minulosti i v zahraničí. Před lety byl našimi kolegy vypátrán v Irsku a skončil rovněž nakonec ve vězení.



por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 1. 8. 2018 v 9:20

vytisknout e-mailem Google+